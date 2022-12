Miljögifter hittades endast efter extremgödsling med slam

Ett försök med slamgödsling med rötat slam från kommunala reningsverk har pågått sedan 1981 på två skånska gårdar och det är dessa som använts i en ny studie för att mäta gifthalter i jord, betor och blast.

Viktigt för fortsatt forskning

Lång väg till beslut om slam

Inga gränsvärden

I de jordprover som togs hittades inga spår över detektionsgränsen av de 36 ämnen man letade efter. Däremot hittades två nonylfenoler i betor på testrutor som gödslats med en tredubbel mängd slam än vad som är normalt och en helgiva mineralkväve. Nonylfenoler kan ha hormonstörande effekter.Ämnen ur PAH-gruppen (polycykliska aromatiska kolväten) hittades också i all blast, även på de testrutor som inte slamgödslats. Det tyder alltså på att de ämnena inte kommer från slammet utan möjligtvis via luften från de starkt trafikerade motorvägar som ligger i närheten.Även om slammets vara eller icke vara debatterats flitigt har det forskats förhållandevis lite i ämnet. Analyserna är kostsamma och det finns även begränsningar i hur låga halter av ämnen som laboratorierna kan hitta.Anna Ledin som varit projektledare och professor för studien menar att studien framför allt visar hur viktigt det är att koncentrera analyserna till vissa specifika ämnen. Hundratals ämnen kan förekomma i slam och då är det viktigt att veta vad man letar efter.– Vi tänkte oss för väldigt mycket kring vad vi tror kan tas upp i grödan. Då visade vi på att oktyl- och nonylfenoler som både binder till slammet och har en vattenlöslig del kan vara ett sådant ämne, säger Ledin.Kritikerna till slamgödsling är oroliga för giftiga ämnen i livsmedlen samtidigt som återvinningen av fosfor betonas av förespråkarna. Forskarnas uppgift är att skapa underlag till beslut om hur slamanvändningen ska se ut påpekar Anna Ledin.– Jag tycker det tar alldeles för lång tid att komma fram till ett beslut. Vi har inte kommit vidare och har ingen lagstiftning som reglerar. Det finns positiva effekter också och det finns få studier som visar på att slam på åkermark kan innebära en större risk än t ex importerade livsmedel från länder där man använder slam och som vi redan nu äter. Ska vi klara fosforåtervinningskravet måste vi jobba mycket mer och mer målmedvetet med hur stora riskerna är, säger Ledin.Det finns i dag inga EU-värden för vad som är en tolererbar nivå av nonylfenol via föda. Danska forskare har föreslagit ett gränsvärde och om det används i relation till de fynd som gjordes i studien skulle en person som väger 60 kilo behöva ät 34 kilo sockerbeta per dag för att nå upp till det värdet.De fält som användes har slamgödslats vart fjärde år sedan 1981. Vad är då risken att ämnena samlas under tid?– Det är väldigt svårt att bedöma. Andra studier visar att de är långsamt nedbrytbara och man kunde spekulera i att de ackumuleras långsamt, men det visar inte vår studie på. Samtidigt vet vi aldrig heller, mikroorganismer i marken kan plötsligt börja bryta ner ett ämne de tidigare inte brutit ner, säger Anna Ledin.