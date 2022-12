Mild vinter sänker elpriset

Spotpriserna sjönk den gångna veckan för samtliga elområden i Norden.

Varmare temperaturer än normalt ledde till en lägre elanvändning och en tidig start på snösmältningen, konstaterar myndigheten.Ringhals 4 återstartades också under veckan. Tillgängligheten i de nordiska kärnkraftverken uppgick på måndagen till 82 procent, enligt EI.Spotpriset på elcertifikat sjönk kraftigt i förra veckan. Det genomsnittliga veckopriset låg på 144 kronor per megawattimme.Som lägst handlades certifikaten på torsdagen för låga 137 kronor per megawattimme.