Migrationsverket godkände ogiltigt avtal

Enligt Kommunal skulle bärplockarna borde aldrig ha fått resa in i Sverige för att arbeta. Kommunal har ställt sig bakom ett avtal som ger bärplockarna en minilön 17 730 konor.

Men Migrationsverket godkände ett avtal där lönen villkoras med att de vietnamesiska bärplockarna bärgade 95 kilo lingon eller 60 kilo blåbär per dag. Ett ogiltigt avtal enligt Kommunal.

- Så mycket som vi har pratat om det här borde en klocka ringa hos dem att det här känns inte okej. Och då hade vi sagt nej, säger Per Holmström på Kommunal, till SR Jämtland.



ATL.nu