MF 1200 bär sina 30 år med stolthet

Ur Vi Skogsägare nummer 6 2010

Då, en stordragare som var före sin tid. Nu, en veteranmaskin still going strong. Efter snart 30 år på gården i Långshyttan knotar Sunes midjestyrda Massey Ferguson 1200 fortfarande troget på - med skogskärran i skogen med Sune, eller med harven på åkern med dottern Helena bakom ratten.



MF 1200:an i Långshyttan i Dalarna är en av tiotalet exemplar i landet. När den introducerades i slutet på 1970-talet var den en udda fågel i Sverige.



- Den var egentligen lite för modern för jordbruket när den kom. Det var inte många här som ville ha en sådan traktor eller som alls förstod vad man skulle med en sådan maskin till på gården, säger pensionerade lantbrukaren Sune Sundell.



Han köpte sin MF 1200 begagnad. Då bedrev han han jordbruk med djur och växtodling på gården och ville ha en fyrhjulsdriven traktor. Sune bytte in sin tvåhjulsdrivna MF 595 mot MF 1200:an som hade gått ungefär 1?000 timmar. Han minns inte exakt vad det stod på prislappen:



- Den kostade någonstans mellan 120 000 och 150 000, om jag inte minns fel.



Nu har Sunes MF gått runt 4 000 timmar och används mest till att skota fram virke ur skogen eller harva i dottern Helenas jordbruk. Sune är fortfarande mycket nöjd med MF:en:



- Det är en riktig dragare. Den har bra viktfördelning; 3,5 ton över framhjulen och 1,5 ton på bakhjulen, så den slirar aldrig. Men i dag skulle man vilja ha lite mera kraft. Det är bara 100 hästar under huven, så det är ingen kraftfull motor.



- Sedan är det väl ingen landsvägsmaskin direkt. Midjestyrningen gör att man inte gärna kör så fort med den på landsväg.



Så här i efterhand hade Sune hellre valt en motorstorlek större. Snäppet över hans MF fanns MF 1250 med samma motor fast med turboöverladdning. Den hade gett runt 20 hästar till.



Även om MF 1200:an kanske inte hade skogsbrukare som målgrupp så är den väl lämpad för skogen, tycker Sune. Den pendlande midjan, som ger alla hjulen markkontakt även i ojämn terräng, tillsammans med fyrhjulsdriften och viktfördelningen ger en maskin med bra framkomlighet.



Helena, som tagit över jordbruket och MF 1200:an, är inte lika förtjust i maskinen. En sak som hon däremot uppskattar är den hydrauliska snabbväxeln, som gör att man kan stanna med maskinen i uppförsbacke och sedan köra iväg utan att behöva frikoppla för att lägga i växeln:



- Det är väldigt smidigt när man står i uppförsbacke och ska ut på stora vägen.



Härom året lossnade kranen från sina infästningar under lastning, men annars har MF 1200:an jobbat på utan att kräva några större reparationer, berättar Sune.



- Jag bytte till en bättre förarstol för några år sedan. Sedan har jag bytt koppling på den.



Familjen Sundells MF 1200 är avskriven för länge sedan och körs så länge den håller ihop, säger Helena.



Detsamma gäller för den gula Fiat-lastmaskinen anno 1979, som bortsett från ett motorbyte (som gick på garantin) fungerat i alla år.

Pierre Kjellin