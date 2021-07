Metsä-Botnia följer Södras massahöjning

I Europa höjs priset på blekt barrsulfatmassa till 800 dollar per ton. Lövsulfatmassa höjs till 700 dollar per ton.



I Kina höjs priset på barrsulfatmassa till 700 dollar per ton och lövsulfatmassa till 660 dollar per ton. Priset hamnar då på samma nivå som Södras höjning i fredags. ATL.nu