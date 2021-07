Metanreduceringsstöd föreslås

- Rötning av gödsel bör öka avsevärt eftersom det ger stor klimat- och miljönytta, säger Christel Gustafsson, enhetschef på Jordbruksverket.

Detta i samband med att Energimyndigheten, Jordbruksverket och Naturvårdsverket på tisdagen överlämnade sitt gemensamma förslag till övergripande biogasstrategi till regeringen.



Eftersom lönsamheten inte bedöms som tillräckligt god för att leda till en utbyggnad i någon större skala föreslås ett metanreduceringsstöd om 20 öre per kilowattimme producerad biogas, baserad på stallgödsel.



Den rapport som överlämnades konstaterar att all biogas inte är lika beroende av stöd för att kunna konkurrera och att all biogas inte heller medför samma samhällsnyttor.

"Vinsten med biogas är mer beroende av hur den produceras än vad den används till", konstaterar rapporten som beräknar att den totala mängden biogas från rötning borde kunna öka från dagens 1,5 till 3-4 terawattimmar.ATL.nu