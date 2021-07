Mer tid för stödansökan på nätet

I år har lantbrukarna ända till den 22 april på sig att lämna in SAM-ansökan. Skälet till att datumet ligger senare än förra året är att Jordbruksverket vill ge lantbrukarna ett bättre underlag att söka stöden på.

-Förra året blev det kort tid från det att lantbrukaren fick information från oss om vilka regler som gäller för stöden, tills dess att ansökan skulle vara inne. Det vill vi undvika i år, säger Birgitta Ek, chef för stödavdelningen på Jordbruksverkets hemsida.

Jordbruksverket meddelar att de mer och mer går över till att använda sin webbplats som huvudkanal för information. De uppmanar därför lantbrukare att använda SAM Internet. Tjänsten är nu stängd för uppdateringar inför SAM-ansökan 2010 och kommer att öppnas 16 februari. Från och med 10 mars kan man skicka in sin SAM-ansökan i SAM Internet. Då kommer också informationen i lantbrukarnas brevlådor.

Jordbruksverket uppmanar också alla lantbrukare att använda SAM Internet, Jordbruksverkets e-tjänst för att söka EU-stöd. För att se information om utbetalningar, stödrätter och åtaganden kan man gå in på Mina Sidor på Jordbruksverkets webbplats. ATL.nu