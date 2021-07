Mer svensk mat en räddning för miljön

Därför är det viktigt att svenskt jordbruk ges goda förutsättningar. Centerpartiet har genomfört ett stort antal förbättringar under de senaste fyra åren. Vi har bland annat drivit igenom sänkta arbetsgivaravgifter, tagit bort skatten på handelsgödsel, sänkt egenavgifterna och satsat stort på vägar och bredband i hela landet. Men vi är inte färdiga. Vi vill stärka det svenska jordbruket och den svenska landsbygden ännu mer.



Centerpartiet vill jobba för att produktionen av svenska livsmedel ökar. Det långsiktiga målet är att vi ska exportera minst lika mycket mat som vi importerar. Genom att mer mat produceras i Sverige kan vi även minska miljöbelastningen globalt sett. Svenska bönder är i dag världsledande när det gäller att producera miljövänlig mat. En liter svensk mjölk ger bara hälften så stora utsläpp av växthusgaser som genomsnittet

i världen.



För oss i Centerpartiet är det därför viktigt att vi värnar det svenska jordbruket och ser till att bondeföretagaren som verkar i Sverige har konkurrensvillkor som är likvärdiga med kollegan i Danmark eller Tyskland. Eftersom vi har en helt öppen marknad för jordbruksprodukter mellan EU-länderna måste vi jobba hårt för att förbättra villkoren för det svenska jordbruket. Det handlar dels om att skärpa miljö- och djurskyddskraven i hela EU, dels om att förbättra de generella villkoren för en ökad lönsamhet i jordbruket.



Redan nu har Centerpartiet presenterat en rad åtgärder i vårt "Bondemanifest" som presenterades i maj. Som vi ser det finns två områden som är viktigare än andra för att uppnå bättre konkurrensvillkor för svenska bönder. Det är att fortsätta att sänka företagens skatter och avgifter, och att fortsätta minska regelkrånglet. Vi vill se sänkta egenavgifter, sänkta arbetsgivaravgifter, minska regelkrånglet med 50 procent och införa ett schablonavdrag på 10 000 kronor för små företag.



LRF har som en av sina viktigaste valfrågor att skapa en livsmedelsstrategi. Vi ser gärna att regeringen ställer sig bakom en sådan strategi. Den blir i så fall en grundläggande del av "Sverige - det nya matlandet".



För oss är det självklart att även förbättra de ekonomiska förutsättningarna för produktion av biogas. Det är inte oljeschejken i Dubai som kommer att producera framtidens energi. Det är bönder och skogsägare på den svenska landsbygden.



Vi och Centerpartiet vill lämna ett tydligt besked inför valet - vi vill ta tillvara landsbygdens alla möjligheter. Vi har slagits för jobb och tillväxt i hela Sverige under den gångna mandatperioden och vi har visioner, idéer och konkreta förslag för vad vi vill göra även under nästa mandatperiod.



Maud Olofsson, C

näringsminister

Eskil Erlandsson, C

jordbruksminister