Mer spannmål till Agroetanol

2008 förbrukade etanolfabriken 150000 ton spannmål och i år gick det åt 430000 ton. Och Lantmännen spår att ännu mer spannmål - 530000 ton - behövs under 2010.





Högre priser

Nytt prisområde

Etanolproduktionen har fått snurr på efterfrågan i Östergötland som gått från att ha varit ett område med överskott på spannmål till brist. Därför tror Mikael Jeppsson, chef för enheten Handel inom Lantmännen Lantbruk, på högre priser framöver.- En konsekvens av detta blir att priset på de spannmålssorter som efterfrågas i området ökar med 2-4 öre per kilo under ett normalår. Detta är i linje med Lantmännens uppdrag att bidra till lönsamhet på ägarnas gårdar, säger Mikael Jeppsson i en kommentar.Av den anledningen väljer Lantmännen att skapa ett eget så kallat prisområde för Östergötland, som ska spegla efterfrågan i just det området. Prisområdet gäller från och med skörd 2010. Årets poolpriser visar dock inga tecken på högre efterfrågan i Östra Sverige. De låg på ungefär samma nivå som i Västra Sverige.Tove Nilsson