Mer skogsägarmakt önskas av många

Men bara fem områden ska väljas ut bland de många som getts på förslag.



Skogar ska skyddas på initiativ av markägaren. Det är grundtanken i regeringens uppdrag till Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och länsstyrelsen i Skåne. De tre myndigheterna ska arbeta fram ett samverkansprogram med markägare som ska pågå inom fem större geografiska områden i landet under fem år.



Som ett led i detta arbete har andra myndigheter samt markägar- och miljöorganisationer fått tycka till. Många har tagit chansen att påverka.

- Det känns väldigt bra att ha fått in så många förslag och synpunkter, säger Johan Åberg på Skogsstyrelsen.



Åsikter som förs fram av länsstyrelser, Skogsstyrelsens distrikt och andra remissinstanser är att bättre resultat nås om markägare själva uppmanas att ta initiativ till skyddade områden. LRF och LRF Skogsägarna och flera skogsägarföreningar påpekar att man ser väldigt positivt på det så kallade Kometprogrammet. Ökad frivillighet och ett tydligt underifrånperspektiv är helt avgörande för att markägare ska vilja arbeta med naturvård.



Ett tjugotal områden har lyfts fram som lämpliga i försöksverksamheten. Det är ganska troligt att några av dem kommer att omfattas av Kometprogrammet. Men det kan också bli andra, påpekar Johan Åberg.



I regeringsuppdraget framgår att områden ska väljas där skogen är privatägd.

- Det gör att stora delar av norra Sverige blir svårt att jobba i, säger Johan Åberg.



Samtidigt ska det vara en geografisk spridning på områdena, enligt regeringsuppdraget.

- Det är lite motsägelsefullt, menar Johan Åberg.



Urvalet måste dock ske ganska snart. Senast den 15 januari vill miljödepartementet ha besked. Försöksverksamheten ska inledas under nästa år.



Bakgrunden till försöksverksamheten är att regeringen vill ha komplement till befintliga arbetsmetoder för bevarande av naturvärden. Kometprogrammet har kommit fram genom att svenska myndigheter har tittat hur man gör i Finland.



I övriga delar av landet ska arbetet bedrivas på ett oförändrat sett. Det betyder att majoriteten av de områden som där blir skyddade kommer till på initiativ av någon myndighet. Johan Åberg påpekar dock att i ungefär 30 procent av fallen är det markägaren som själv tagit initiativ.Birgitta Sennerdal