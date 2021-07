Mer nytt om bioenergi

Det finns mycket pengar att tjäna genom att spara energi. Den kunskapen vill LRF och JTI (Institutet för jordbruks- och miljöteknik) sprida till jordbruks- och lantbygdsföretag.

- Genom att spara på energin så sänks kostnader och utsläppen till miljön minskar, säger Jan Eksvärd, LRF:s expert på hållbar utveckling i ett pressmeddelande.



Jordbrukets direkta energianvändning beräknas till cirka 4,5 TWh per år, det mesta i form av dieselolja. Nästan lika mycket energi används indirekt i jordbruket. Allra mest indirekt energi används vid tillverkning av handelsgödsel. Det krävs 3 TWh per år för att tillverka den handelsgödsel som årligen importeras och används i svenskt jordbruk.



För att kunna spara energi, måste man få grepp om den egna energianvändningen och kunskap om hur besparingen kan gå till, skriver JTI och LRF. Redan i dag erbjuds landsbygdsföretagare särskilda energikartläggningscheckar från Energimyndigheten, som ger rabatt när lantbrukaren anlitar energiutbildade rådgivare.

- Bioenergiportalen kommer efter utbyggnaden att på olika sätt informera om energianvändning och sprida kunskap om hur jordbrukare ska kunna använda sin energi mer resurseffektivt, säger Carina Johansson, Bioenergiportalens verksamhetsledare på JTI.



På Bioenergiportalen finns i dag fakta och material om främst åkerbränsle och biogas. När det nya ämnesområdet läggs till, kommer samtidigt allt material att sorteras om för att ge en bättre överblick över hela Bioenergiportalens innehåll. Dessutom ska portalen få en liten ansiktslyftning med nya former och färger, främst på förstasidan.Härje Rolfsson