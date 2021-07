Mer närproducerat med större politikermakt

Det beskedet gav jordbruksminister Eskil Erlandsson, C, då han talade på Elmiamässan Närproducerat som inleddes på måndagen i Jönköping.

- Jag brukar säga till mina politikervänner då jag är ute och reser i kommunerna att de måste ta tillbaka makten över maten. Den makten som de hade förr. I dag är det tjänstemännen som bestämmer. Politiker i kommunerna måste börja engagera sig i den här frågan, säger Eskil Erlandsson.



Jordbruksministern menar också att det inte är något fel på lagen på offentlig upphandling, så till vida att den begränsar inköp av mat som är närproducerad.



Eskil Erlandsson har låtit flera personer titta på lagen efter kritiken om att närproducerade varor svårligen kan upphandlas.

- Det besked jag fått är att man kan köpa in i princip det närproducerade man vill till kommunerna. Men du kan inte säga att det ska vara närproducerat. Men man kan kräva att grisköttet kommer från en gris som fått böka, inte har kuperad svans och har gått fritt.



I dag samverkar ofta flera kommuner och till och med län vid inköp av livsmedel. Då kanske man köper upp 5 miljoner portioner åt gången. Eskil Erlandsson tycker att kommunerna i större utsträckning ska splittra upphandlingen av livsmedel. Större konkurrens i grossistledet skulle också gynna närproducerat.



- Man kan ju skilja på det som ska köpas in till barn och äldre, och dela upp upphandlingen av till exempel morötter och kålrötter. Då skulle det bli mindre mängder och många fler skulle kunna vara med.

-

Erlandsson lovordade Elmiamässan och menade att mötesplatser som den nu är viktiga för att producenter och kunder ska hitta varandra.

- Jag har aldrig tidigare upplevt ett sådant intresse för närproducerat som det nu är. Konsumenterna blir allt mer kräsna och ställer krav på matens ursprung. Man vill veta på vilken åker potatisen växt och om grisen fått böka.

Maria Person