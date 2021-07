Mer mjölk men mindre ägg i Finland

Ökningen av mjölkproduktionen är ett trendbrott. Under sex år i rad har nämligen mjölkproduktionen minskat för varje år. Produktionen av ekologisk mjölk ökade med 5 procent till 29 miljoner liter.



Antalet mjölkproducenter i Finland minskade dock även under förra året, närmare bestämt med 6 procent. I december fanns 11 244 finländska gårdar med mjölkproduktion, skriver den svenskspråkiga nyhetsbyrån FNB.



Vad gäller äggproduktionen i Finland minskade den med 7,5 procent och var med 54 miljoner kilo under 2009 den lägsta sedan mitten av 1960-talet. Minskningen under förra året beror bland annat på en omfattande salmonellaepidemi.ATL.nu