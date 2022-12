Mer livsmedel till utlandet

Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 63 miljarder kronor under 2013 och importen ökade under samma tid till 110 miljarder kronor. Det visar en rapport från Jordbruksverket om den svenska utrikeshandeln med jordbruksvaror och livsmedel 2013.

Norge viktigaste marknaden

Skiljer sig från totala exporten

Värdeökningen var huvudsakligen en värdeeffekt snarare än en volymeffekt, konstaterar Jordbruksverket i sin rapport.Bland de produkter som ökade tydligt i exportvärde under 2013 är fisk, mejeriprodukter, frukt, grönsaker och socker.Den viktigaste exportmarknaden är fortfarande Norge, och den marknaden växte också med drygt tio procent under fjolåret. Jordbruksvaror och livsmedel för drygt 8,6 miljarder kronor exporterades. Övriga viktiga exportländer är Danmark, Polen, Frankrike, Finland, Tyskland, Storbritannien och USA.Det ökade värdet på exporten av jordbruksvaror och livsmedel skiljer sig från Sveriges totala varuexport som minskade i värde med sju procent under 2013. Den totala varuimporten minskade också med sex procent.