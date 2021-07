Mer landsbygdsstöd - mindre gårdsstöd

Tillsammans med tio andra länder har Sverige skrivit under ett uttalande om en ny jordbrukspolitik där gårdsstöden spelar en mindre roll och miljöersättningar och landsbygdsstöd en större.



Hopp om utjämnade gårdsstöd som inte baseras på historisk produktion och som inte får utökas med nationella medel förenar de elva länderna. Initiativet till uttalandet kommer från Polen, den jordbrukspolitiska tungviktaren bland de nya medlemsländerna.

- Vi vill ha en jordbrukspolitik, inte som i dag två, där en del länder får fyra gånger så mycket stöd som andra, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C).



Av de gamla medlemsländerna är bara Portugal representerat förutom Sverige. Enligt Eskil Erlandsson stöttar även Storbritannien huvudprinciperna i uttalandet; en riktig reform som gör den gemensamma jordbrukspolitiken rättvis, enkel, marknadsorienterad, uthållig och försvarbar. Sverige talade för att få med marknadsorienteringen som en huvudpunkt.



Enligt nyhetstjänsten Agra-Net ska även Ungern stötta uttalandet, men har avstått från att skriva under på grund av att landet tar över EU:s ordförandeskap efter nyår.



Vid en första anblick kan uttalandet verka ganska okontroversiellt. Ingen är officiellt emot enklare regler eller ett miljövänligare jordbruk.



Det som gör att inte alla kan skriva under är enligt Eskil Erlandsson framför allt kravet på att stärka den så kallade andra pelaren, där landsbygdsstödet och miljöersättningarna ligger och där EU och medlemsländerna delar på kostnaderna.

Ska den andra pelaren stärkas måste, under rådande ekonomiska omständigheter, den första pelaren, med gårdsstöden, försvagas.

Det är därför Sveriges vanliga vapendragare i jordbruksrådet, Danmark och Nederländerna, inte finns med bland undertecknarna.

- De som är i det andra laget är de som har de höga nivåerna på pelare 1-stöden.



Lite ovanligt för ett uttalande från principiellt frihandelsvänliga Sverige är att vikten av kontroll av importerade jordbruksprodukter lyfts fram. Sara Johansson