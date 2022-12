Mer kadmium i svensktillverkad pasta

Livsmedelsverket har analyserat 104 sorters pasta. Den svenska pastan innehåller i snitt mer kadmium än italiensk. 0,05 respektive 0,03 mg/kilo. Anledningen är att det finns mer kadmium i det svenska mjölet.

Under eget gränsvärde

"Myndighetern bör jobba"

Lantmännen är den enda svenska pastatillverkaren.– Vi har så klart ambitionen att komma längre ner, det är viktigt. Vi vill inte tillföra mer kadmium till våra konsumenter än nödvändigt så givetvis vill vi komma ner i halterna, säger Claes Johansson, hållbarhetschef på Lantmännen, till SVT Nyheter.Högst kadmiumhalt i testet hade Kungsörnens Må bra ljus fiberpasta med 0,072 mg/kg, vilket är precis under Lantmännens eget gränsvärde på 0,08 mg/kg. All pasta ligger dock under gränsvärdet för vete på 0,2 mg/kg och ger inga akuta effekter.Kadmium tillförs genom luftföroreningar, slam och gödsel, men finns även naturligt i åkermarken. Halterna varierar från område till område.En orsak till varför svensk pasta har högre halter är att åkerjordarna har lägre pH-värde, något som gör att vetet tar upp mer av tungmetallen. Enligt Livsmedelsverket finns ingen anledning för konsumenter att oroa sig för de uppmätta kadmiumhalterna, även om kadmium i sig är ett hälsoproblem.– Som konsument tycker jag inte att man ska behöva välja vilket land pastan kommer ifrån. Det ska vi myndigheter jobba med att få ner halterna, säger Richard Bjerselius toxikolog på Livsmedelsverket,till SVT. Kadmium lagras i njurarna och kan förstöra njurfunktionen på längre sikt. Kadmium misstänks också öka risken för bröst- och livmodercancer samt hjärt- och kärlsjukdomar.Cigarettrök innehåller kadmium och rökare har många gånger högre halter i sig.