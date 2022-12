Mer information om miljöersättningar

En och en halv vecka innan SAM-ansökan öppnas finns det mer detaljerad information om vilka miljöersättningar som är aktuella i år. Jordbruksverket har uppdaterat sin hemsida med villkor och summor. Landsbygdsprogrammet har dock inte fått det slutgiltiga godkännandet av EU-kommissionen än, det väntas först till sommaren, och förändringar kan därför ske.

Bland miljöersättningarna som är tillgängliga i år finns betesmarker och slåtterängar med allmän skötsel som ger 1 000 kronor per hektar, betesmarker med särskild skötsel som ger 2 800 kronor per hektar och slåtterängar med särskild skötsel som ger 4 500 per hektar. Alvarbete ger 1 000 kronor per hektar medan skogsbete ger 2 500 kronor per hektar och mosaikbete respektive bete på gräsfattiga marker ger 1 700 kronor per hektar.Extra ersättning kan ges för så kallat komplement till bete, åtgärder som lieslåtter och lövtäkt. Restaurering av betesmarker och slåtterängar kan ge 3 600 kronor per hektar i ersättning.Skötsel av våtmarker och dammar ger 4 000 kronor per hektar. Vallodling ger 500 kronor per hektar. Den som har en fäbod i bruk på minst 6 hektar får 20 000 kronor per fäbod. Fäbodbete ger 1 000 kronor per hektar.Från och med i år finns det två sorters ersättning för ekologisk produktion. En är tvåårig och gäller omställning till ekologisk produktion, den andra femårig för certifierad produktion, båda med mellan 5 000 och 800 kronor per hektar beroende på produktion.Nya åtaganden för miljöersättningar för minskat kväveläckage, skyddszoner och hotade husdjursraser kan sökas först 2016.Du kan läsa mer om miljöersättningarna på Jordbruksverkets hemsida.