Mer fosforläckage från hästhagar

I avhandlingen visade det sig att det tillfördes 60 kilo fosfor per hektar i sju hästhagar. Att jämföra med 22 kilo per hektar som är maxgivan på åkermark från stallgödsel, och som inte får överskridas.

Stor tillförsel

Minska läckaget

Den främsta förklaringen till fosfortillförseln är det höga antalet hästar per ytenhet, enligt doktorsavhandlingen.Den höga fosformängden i jorden som uppmättes beror på att foder och gödsel tillförts under många år utan att motsvarande mängder förts bort med skörd.Utfodrings- och gödselytor är högriskområden, vilket totalt bedöms röra sig om cirka 2 700 hektar i Sverige.I medeltal uppgick fosforläckaget till 1,1 kilo per hektar från hagarna jämfört med läckaget från åkermark som anges vara mellan 0,2 och 0,9 kilo fosfor per hektar.Framför allt paddocks på sandiga jordar är speciellt sårbara för läckage, enligt avhandlingen. I studien testades vetehalm, torv och träflis för att se vilket som minskade läckaget bäst. Både halm och torv ökade läckaget av fosfor. Träflis minskade däremot läckaget där hästarna utfodras och där gödsel ansamlas.