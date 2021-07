Mellanskog höjer timmerpriserna

- Vi vill vara ute tidigt och ta initiativet i den här situationen och gå ut med en rejäl höjning så att man inte behöver spekulera, säger Göran Olsson, chef för Mellanskogs region Nord.



Enligt Göran Olsson är Mellanskogs sågverkskunder ganska optimistiska för hösten.

- Nu vill vi markera höstnivån tidigt och ta i rejält, som jag anser att vi gör. Nu är vi uppe i prisnivåer på timmer som är ungefär som 2007, så det här är ju rekordhöga nivåer, säger Göran Olsson.



I region Nord blir det nya snittpriset för talltimmer omkring 580 kronor och för grantimmer cirka 535 kronor per kubikmeter fast mått under bark (m3fub), enligt Göran Olsson.



Den största höjningen görs på gran i Sörmland, Närke och södra Värmland, där det nya snittpriset hamnar runt 600 kronor per m3fub, berättar region Syds chef Bo Swartström. Snittpriset på tall ligger efter höjningen strax under 600 kronor per m3fub.

- Allting är positivt än så länge. Det är en osäker marknad, så är det ju, men det känns positivt, absolut, säger Bo Swartström.



Det tidigare pristillägget på cirka 50 kronor per m3to är inbakat i de nya listpriserna för hösten. Tillkommer gör kontrakteringspremier för bland annat volym och bärighet.Tina Andersson