Mellanskog höjer massavedspriset

Storleken på höjningen av massavedspriserna beror på sortiment och marknadsområde. Gallringspremien är 30 kronor per kubikmeter fast mått under bark (m3fub) och gäller nya kontrakt på barmarksobjekt i Mellanskogs Region Syd.



Det nya grundpriset på barrmassaved hamnar på 315 kronor per m3fub i Mälardalen. I övriga områden, som har transportavdrag, blir priset 330 kronor. Tillägget för granmassaved är 15 kronor per m3fub. Björkmassaved betalas med 330 kronor per m3fub.

- Man ska verkligen se till att gallra sina skogar med de här massavedspriserna. Vi vill att medlemmarna ska hålla hög aktivitet och ha välhållna och högproducerande skogar, säger Mellanskogs virkeschef Sture Karlsson till ATL. Tina Andersson