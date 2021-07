Stark timmermarknad gör att Mellanskog höjer priset på timmer med 20-50 kronor per kubikmeter toppmätt, beroende på geografi. Samtidigt inför Mellanskog en differentiering av massavedspriset mellan medlemmar och icke-medlemmar. Det innebär att de som inte är medlemmar i fortsättningen får 20 kronor lägre betalt per kubikmeter fast under bark för massaveden.