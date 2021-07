Mejerisverige måste hitta nya strukturer

Eller var det ett bra år för Arla? Resultatet blev ju 1,4 miljarder kronor trots lågkonjunkturen och valutaförändringar åt fel håll.



Som bekant följs en förenings resultat och avräkningspris åt längs en glidande skala. Högt pris till bonden innebär svagt resultat i föreningen och vice versa. Det är klart att Arlastyrelsen nu efter ett år med lågt avräkningspris vill ge en hög efterlikvid för att hålla medlemmarna på gott humör. Nu finns det ju konkurrens om dem.



Mejeribranschen är inte längre en rigid sektor med regionala monopol. I mjölkkriget mellan föreningarna har ett nytt vapen kastats in, landskapsmjölken, för att skapa brohuvuden i butikskedjornas mejerihyllor. Skånemejerier har gått över gränsen till Småland och Blekinge med värvartrupper. Med lyckat resultat, ett 50-tal Arlaleverantörer har aviserat att de ska dela sina leveranser mellan Arla och Skånemejerier.

Dessutom har nya aktörer dykt upp som Sju Gårdar, Östgöta Mjölk och Västmjölk.



Det är naturligtvis omtumlande för traditionella kooperatörer att några utnyttjar möjligheten till så kallade splitleveranser, men ett tidens tecken. De som går före i omdaningen av Mejerisverige ska inte klandras utan uppmuntras.



Hur mejerierna än lockar blir det totalt sett inte mer mjölk att processa i numera över­dimensionerade anläggningar. Visserligen är det positivt att mejeriprodukter blir mer efterfrågade i konjunkturuppgången, men produktionen dalar. En förändrad industristruktur måste till. Men hur? Samarbeten mellan föreningarna i olika former har snarare avvecklats än utvecklats de senaste åren. Är fusioner lösningen?



Bondekooperationen har en inneboende strävan mot ettföretag. Men hur det har gått med de fullbordade ettföretagen borde stämma till eftertanke. Slaktföretaget försvann helt och hållet. Lantmännen är förvisso stort och dominant, men betalar inte särskilt bra. Nog skulle det ettföretaget må bra av ökad konkurrens.



Fusioner i all ära, men att driva tanken så långt som till ett ettföretag i mjölksektorn låter som en dålig idé.Lars Vernersson