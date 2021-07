Mejerier lockar nya kunder via nätet

Företaget lanserar en tävling på nätmötesplatsen Facebook där man kan vinna ett signerat exemplar av deras nya ost 1878 Reserva. Genom den hoppas de kunna öka kännedomen om produkterna.

- De sociala medierna blir starkare och vi vill hitta nya vägar till befintliga och nya konsumenter, säger Daisy Johnsson, kategoriansvarig på Falbygdens ost.





Reklambyrå

Coop suger fett

Det är företagets första steg i marknadsföring via sociala medier och de har hjälp av en reklambyrå.- Jag tror att många trevar och inte vet vad man vågar göra. Vi vill se vad detta ger för utslag, säger Daisy Johnsson.Marknadsföring via internetforum växer. Facebook är en av de ledande eftersom vem som helst gratis kan lägga upp en sida på forumet och sprida nyheter via den till andra medlemmar - precis som Falbygdens ost gör.Användare engagerar sig också via forumet, som man kunde se under Coop-affären med Arla när en Facebooksida som hette Coop suger fett och Norrländsk mjölk i norrländska mejerier tillsammans fick över 15 000 medlemmar.Skånemejerier och Norrmejerier för redan en dialog med konsumenter direkt på Facebook, vilket är det speciella med sociala medier - det är lättare att kommunicera med målgrupper.Däri ligger också svårigheten. För det krångliga med en sådan marknadsföring är inte att lansera sig utan snarare att upprätthålla och hålla informationsnivån på en lagom och intressefångande nivå.Frida Jonson