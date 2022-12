Medaljregn över svensk traktorpulling

Sverige vann två klasser i EM för lätta traktorer, så kallade gardenpullers, i Bakel i Nederländerna. Olof Roth med Not yet a Toy segrade i 600 kilo modifierat och Joakim Ralf körde Devils Deere till guld i 600 kilo compact diesel.

Svåra förhållanden

En chansning

5,35-tums turbo

Vill avvakta

Körde av banan

Finns mer att hämta

Även Willner Andersson med WildAnden och Peter Larsson med Hardcore Harvester representerade Sverige i compact diesel.EM för det tyngre traktorerna hölls i Bouconville i Frankrike och där gjorde Christian Rudén succé genom att bärga en silvermedalj under svåra banförhållanden i 3 500 kilo prostock. Mattias Nilsson rattade XL till en fin fjärdeplats i det tuffa startfältet i klassen 2 600 kilo two wheel drive.Christian Rudén tog brons på EM för två år sedan och blev trea i Eurocupserien förra året. Han är mer än nöjd med årets EM-silver.– Jag är helt chockad. Jag vet att traktorn har potential, men det gäller att få allt på plats och det lyckades vi med, säger Christian Rudén.Av de 20 startande som fullföljde tävlingen i prostock var det bra två som drog 100 meter i grunddraget och gick till final. Den ena var Wilco Broeks med Kawe Runaway Deer från Nederländerna. Den andra var Christian Rudén.– Banan var svårkörd. Greppet var bra, men banan höll inte i mitten. Holländaren ställde belastningsvagnen precis vid kanten av banan (som är tio meter bred, reds anmärkning) och lyckades köra hela vägen längs kanten. Jag vågade inte gå riktigt lika långt ut, säger Christian Rudén.Körning längs kanten är en chansning, eftersom draget blir diskvalificerat om traktorn kör ut på linjen som markerar banans ytterkant.För Wilco Broeks gick chansningen hem och finaldraget mätte 108,88. Christian Rudén drog utmärkta 90,90.– Vi har nyskurna däck. Det lade vi mycket tid på. Mönstret är 6-7 millimeter. Motorn är Valtras på 7,5 liter och vi har satt på en 5,35-tums turbo, den största som finns på marknaden, säger Christian Rudén.Det är det finländska Valtrateamet som sköter motorn på Countdown och i vintras var den i Finland för renovering. Det Christian Rudén önskar sig nu är att mer av traktorns vikt ska ligga framtill på traktorn. Intercoolern sitter placerad under föraren på Countdown.Finländarna har flyttat fram intercoolern längst fram på sina traktorer, men Christian Rudén avvaktar. Han vill vänta och se att det verkligen fungerar.Till nästa år är nya Puller 2000-däck beställda och de är tyngre än Countdowns nuvarande däck. Det kan betyda lite pyssel med att lätta traktorns bakdel. För målet är högt ställt.– Vi går för guld, alltid. Det är otroligt roligt, säger Christian Rudén.Liten traktor ger inte nödvändigtvis lite jobb. Joakim Ralf berättar att teamet kring Devils Deere lagt mycket tid i garaget i vintras för att få sin compact diesel i topptrim.– Vi har gjort om i princip allt: ram, bakaxel, drivning, bromsar och dieselpump, säger Joakim Ralf.Motorblocket från en VW på 1,9 liter är detsamma som tidigare, liksom toppen, men det sitter nya vevstakar i motorn.Även turbon är utbytt till en större. Ramen fick justeras för att motorn skulle komma så långt fram som möjligt.Kraftfulla motorer kräver mer tyngd långt fram för att inte traktorn ska bli oregerlig.– Traktorn hade bra balans på EM, där banan var svårkörd. Det var väldigt bra grepp och många traktorer gick för högt med nosen och körde av banan, säger Joakim Ralf.Bakaxeln har fått en ny differentialklump från en Suzuki, nytt hus och nya navreduktioner.– Det är mer att göra till nästa år. Det går att plocka ut mer effekt ur motorn, säger Joakim Ralf.Teamen kostade inte på sig något direkt firande efter medaljerna.– Vi hade lite bråttom hem för att få allt i ordning till kommande helger. Det är tävling i Ljungbyhed den 5-6 september och i Ekeröd den 13 september. Det är de två sista SM-deltävlingarna som avgör vilka som blir svenska mästare, säger Olof Roth.