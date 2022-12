Matnyttiga råd ska öka konkurrensen

Grossistmarknaden för livsmedel är starkt dominerad av två stora aktörer och marknaden för måltidstjänster av tre stora.

Många kostchefer i offentlig verksamhet vill köpa från mindre leverantörer för att inte bli alltför beroende av jättarna - men det är svårt att få små och medelstora leverantörer att lämna anbud, enligt rapporten Offentlig upphandling av mat .Många kostchefer har också problem med att leverantörer mitt under pågående avtalsperiod byter ut produkter och höjer priser utöver vad som avtalats.Antalet anbud per upphandling är också litet jämfört med andra branscher.Vid upphandling av livsmedel lämnas i genomsnitt 1,9 anbud, och vid upphandling av måltidstjänster 2,2 anbud.Vid offentlig upphandling i allmänhet lämnas cirka 4,5 anbud per upphandling.För att stärka konkurrensen och sätta ökad press på leverantörerna vill Konkurrensverket se fler aktörer på den offentliga livsmedelsmarknaden.Ett sätt kan vara att dela upp större upphandlingar i mindre kontrakt baserade på till exempel produktgrupper .Det gäller även att undvika krav på att leverantören ska sköta distributionen och minska den administrativa bördan för anbudslämnare.En effektiv uppföljning av avtal kan också säkerställa att rätt varor och tjänster levereras.