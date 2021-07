Mat på nätet ingen succé

En färsk rapport från Svensk Handel visar att nätmathandeln 2009 bara stod för 0,5 procent av den totala dagligvaruhandeln vilket i pengar motsvarar en knapp miljard kronor eller 3-5 procent av den totala näthandeln.



Män handlar mer än kvinnor och mest nätpositiva är stockholmare och män i övre Norrland. Bara 8 procent av konsumenterna har näthandlat mat men både positiva kunder och handeln tror att nätförsäljningen kommer att öka. Drygt 45 procent av de intervjuade företagen ökade sin försäljning på nätet under 2009.



Näthandlande kvinnor ser hemleveransen som det mest positiva medan män vill spara tid. Av de som inte handlar via nätet anger 63 procent som skäl att man vill se och känna på maten.



Äldre är mest skeptiska. I åldersgruppen 56+ ser nästan 40 procent inga fördelar med att näthandla mat. I gruppen 23-35 år är andelen bara 6 procent.



Populärast är torrvaror, frukt och grönt, choklad, konfektyr och konserver. Sämst säljer barnmat, mat för allergiker och olika former av måltidsersättningar. Jan Vainult