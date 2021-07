Massöverklagan av gårdsstöd på Öland

Lantbrukare som förlorat ersättning efter Jordbruksverkets tolkning av EU-regler välkomnas att skriva under en överklagan till förvaltningsrätten.



Förra året underkändes alvar- och skogsbetena för gårdsstöd och stödrätterna drogs in. Lantbrukarna förlorar därmed grundbeloppet men har fortfarande rätt till tilläggsbeloppet.



Men enligt Jordbruksverket tolkning av EU-reglerna går det inte att betala ut tilläggsbeloppet för 2009. Och det är det som har föranlett massöverklagan som skrivs under i dag.



Frida Jonson