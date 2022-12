Mässarrangör förnekar likviditetsproblem

I en artikel på www.entreprenadaktuellt.se konstaterar tidningen att kronofogden fått in 145 ansökningar om betalningsföreläggande de senaste åren gällande Mentor Communications som driver Leveranstidningen samt en mässa, EntreprenadExpo. Mässan ska genomföras den 10-12 september i Borgeby, Skåne.

Förnekar detta

"Ganska fräckt"

I artikeln citeras ett brev som nyligen gått ut till Mentors fordringsägare som anger begränsad likviditet som skäl till en fördröjning av betalningarna:"Ni kommer att till fullo få betalt för era fordringar efter hand, men vi önskar att ni avvaktar med krav eller inkassoframställningar under denna tid".Mikael Heinig, vd på Mentor Communications, förnekar att Mentor är på fallrepet.– Nej, det är inte korrekt. Vi skickar ut ett brev till våra leverantörer varje sommar som säger att det kommer att bli en förskjutning av betalningarna under sommaren, säger Heinig.Enligt Heinig är det ganska vanligt att företag skickar liknande brev i samband med likviditetsbrist under sommaren.– Det är riktigt. Men vi har betalat allting, säger han.Enligt Heinig ligger en konkurrerande mässarrangör, Entreprenad Live, bakom uppgifterna till Entreprenadaktuellt.– Det är en konkurrent som spritt det där. Det är ganska fräckt, säger han.På Entreprenad Live förnekar Hans-Erik Kristensson att det finns något samarbete mellan Entreprenad Live och Entreprenadaktuellt. Däremot samarbetar Entreprenad Live med en tredje tidning, nämligen Maskinentreprenören som ägs av branschförbundet med samma namn.Enligt Mikael heidig på Mentor påverkar situationen inte genomförandet av mässan i Borgeby.– Inte alls. Vi har betalat i förskott till Hushållningssällskapet i Borgeby, säger Heidig.