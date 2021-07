Massapriset på väg upp?

Under sommaren har vårens starka prisökning på långfibrig barrbaserad pappersmassa kommit av sig priset har stannat på en i nivå strax under 980 dollar. Från början av sommaren har Foex index tappat 2 procent.



Mer rörelse har det varit på dollarn, som tappat 6 procent i värde gentemot den svenska kronan i sommar.

Resultatet är att de svenska massabruken fått se en sänkning av sin betalning på 4 procent.



Under de senaste två veckorna har dock dollarn stärkt mot kronan vilket gett en prisuppgång på 3 procent.

Och uppgångne kan fortsätta. Lagren av pappersamassa är låga, och om de kinesiska pappersmakarna efter att ha avvaktat ett tag börjar köpa igen kan priset på pappersmassa mycket väl stiga under hösten.



Och nedgången, som de flesta ändå väntar sig nästa år, kan bli grundare.

Av Handelsbankens handel med massa-swaps att döma förväntar sig marknadsaktörerna just detta. Priset på ett kontrakt på ett ton långfibrig massa ett år framåt har de senaste två veckorna stigit med 20 dollar och låg i veckan på 850 dollar.Torbjörn Esping