Massapriser nära rekordnivå

Det uppger Sveriges Radio Halland.

"Det är ett väldigt tryck på att leverera massa just nu. Det är en väldigt stark marknad", säger Per Braconier informationschef på Södra till SR.



Det är världsmarknaden som styr massapriset och om några månader tros priset kunna vara uppe i rekordnivåerna. Kina har senaste åren ökat sin massaimport, vilket påverkar världsmarknaden som styr massapriset. Jordbävningen i Chile slog ut den chilenska massaindustrin, som har nästan en tiondel av världens totala massaproduktion, vilket också tros ha påverkat priset.



Massapriserna kan dock svänga snabbt. Under den ekonomiska krisen föll massapriserna. Södra tvingades då till sitt längsta produktionsstopp för att parera en marknadssvängning, säger Per Braconier till SR.ATL.nu