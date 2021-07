Mässa på tillväxt

Den 24-27 mars 2011 är det dags för nästa upplaga av Nordiska Trädgårdar, för första gången med ett genomgående tema. "Plats för sinnen. Tid för grönska" är det tema som arrangörerna valt.



För att underlätta för besökarna kommer hallen att delas in i olika produktområden. Dessutom kan mässfynden lämnas in i en Pryl- och plantgarderob så att besökarna slipper släpa runt på tunga växter eller verktyg under besöket. Barn upp till 14 år går gratis in och har dessutom en egen avdelning, "Barnens trädgård" med bland annat sagoläsning och fröplantering. ATL.nu