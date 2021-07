Mässa i grönskans tecken

Temat för året är "Plats för sinnen. Tid för grönska."

Seminarier och föredrag utlovas av For, Fritidsodlingens riksorganisation, som mässan för tionde året i rad anordnas i samarbete med. For har även en egen avdelning.



Bland annat leder Gunnel Carlson For:s, frågestund om allt aktuellt inom trädgård. Årets pelargon och Årets trädgårds bok presenteras dessutom.



För yrkesverksamma inom trädgårdsbranschen anordnar även For ett antal slutna seminarier.



Seminarierna är omkring tre timmar långa och föreläsarna kommer från SLU och Movium, Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare, Sveriges Trädgårdsanläggningsförbund och Jordbruksverket.

Bland annat ska seminarierna handla om köksväxtfröerna och framtiden, nya trädgårdsväxter för svenskt klimat i förändring och gröna tak och väggar. ATL.nu