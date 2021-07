Maskinring stabilt ben att stå på

Många maskinringar,MR, håller på att få rejält fast mark under fötterna. MR Örebro är inte störst men en av de mera diversifierade med allt från säkerhetskontroller och bagagehantering på flygplatser till snöröjning och trädgårdsskötsel. Åt kommunala bolaget Öbo, Örebrobostäder, knackar man just nu ner istappar och skottar tak från skylift.



-Vi jobbar mycket åt Öbo via Svensk Markservice som vi har mycket bra samarbete med, säger verksamhetsledaren Mats Gabrielsson.





Hyr ut folk

Gemensam offert

Mycket jobb i stan

Maskinringarna är ekonomiska föreningar som jobbar brett med maskintjänster men i Örebro är man också innepå arbetskraftsuthyrning, det Farmartjänst jobbar med. Farmartjänsts medlemmar deltar nästan alla i jobben medan MR har många passiva medlemmar som tar del av rabatter och annat. Av MR Örebros 240 medlemmar är mellan 70 och 100 mer eller mindre aktiva.-Väldigt ofta med jobb åt kommuner och bostadsbolag som outsourcat verksamheter som man tidigare skötte själv. Därtill har lantbruket rationaliserats så att vi fått arbetskraft över, människor som nu får möjlighet att bo kvar på landsbygden. Vi har medlemmar som arrenderar ut gården eller har sålt jorden och helt ägnar sig åt jobb i maskinringen, säger Mats Gabrielsson.-Att många rena spannmålsbönder har vinterjobb i maskinringen är väldigt bra. I Örebro har vi fått snö som ger jobb i hela februari och halva mars även om det inte kommer mer.Maskinringarna tycks ha blivit ett lyckokast för lantbruket.-Absolut, inte bara vår utan de flesta ringarna växer och vi jobbar väldigt bra ihop med Svensk Markservice.Av 28 miljoner kronor i omsättning i fjol var runt en fjärdedel jobb som underentreprenörer åt Svensk Markservice.Man tittar på anbud tillsammans och ser om man med gemensamma resurser kan stå för offerten. Så harmoniskt umgås inte LRF-syskonen i alla regioner.MR Örebro lämnade också anbud till Swedish Biogas på grönskörden. Det jobbet togs hem av firmor från andra län men Mats Gabrielsson ser ändå energibranschen som en potential.Men det finns väl så mycket jobb i städerna med grönyteskötsel åt kommuner och fastighetsbolag. Sådant som kan skötas även om man bor en mil utanför.-Vi har en fördel i att vara vana att jobba när det behövs, när det finns jobb och är bra väder. Regnar det kan vi stanna hemma och vårda maskiner medan kommunanställda måste ut och klippa ändå. Detta ser jag som en stor konkurrensfördel. Jan Vainult