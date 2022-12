Maskinreparationer ger snabb tillväxt i Norrbotten

På fjärde plats på Norrbottens så kallade gasellista* ligger Gällivareföretaget Totaltech, Nordisk Transport Teknik, med en tillväxt på 386 procent under åren 2010-2013 samt en omsättning under 2013 på 113,4 miljoner kronor.

På plats 17 ligger LMR i Kiruna med en tillväxt under perioden på 128 procent och en omsättning under 2013 på 70,4 miljoner kronor.På plats 24 ligger HMS Fältmek i Koskullskulle i Gällivare kommun. Företaget hade en tillväxt på 110 procent under den aktuella perioden samt en omsättning under 2013 på 38 miljoner kronor.