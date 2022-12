Maskinparken lades på is

Med kollapsen i järnmalmspriserna och den efterföljande konkursen i Northland Resources i december 2014 stannade produktionen vid det nyöppnade dagbrottet i Kaunisvaara norr om Pajala.

Modern flotta

Stora belopp

Ödets ironi

Vill sälja allt på ett bräde

Ingen koppling

Peab skrev av

Stort antal

En av världens modernaste gruvflottor blev därmed stående och har nu parkerats för lång tid.Till Kaunisvaara levererade Caterpillars svenska återförsäljare Pon-Cat de två första 994H-hjullastare till Europa.Modellen 994 är en av världens största som väger 210 ton med en skopa som tar 15 kubik. Det betyder att den fyller en 793-gruvtruck med fyra skopor.Kaunisvaara köpte tolv 793:or som lastade väger 400 ton.Gruvan fick också de första två elektriska höjdgrävarna Cat 6060 i Europa. Vikten är imponerande 560 ton men det är också prislappen på 85 miljoner kronor styck.Som grädde på moset beställdes ett antal väghyvlar, bandschaktare och övriga underhållsmaskiner från Caterpillar.Därtill finns ett par Atlas Copco borriggar D65 samt två större Pitviper 271-riggar.Det totala nyvärdet på utrustningen var 65 miljoner dollar, cirka 520 miljoner kronor i dagens penningvärde.Maskinutrustningen leasades ursprungligen ut av Pon Finance i Zürich men avtalet har omförhandlats så att Swebank nu tagit över en del av utrustning, motsvarande 25 miljoner dollar, och leasar den vidare till Northland.Som ett ödets ironi har LKAB parallellt med Northland utvecklat två nya dagbrott i Svappavaara, Mertainen och Leväniemi, under 2012-2014.För detta projekt beställdes i maj 2013 samma modeller av Cat gruvmaskiner för 1,1 miljarder.Dessa levereras just nu till Svappavaara. Det är fyra 6060FSEL-grävmaskiner, fyra 994H-hjullastare samt 19 gruvtruckar 793F.Mikael Krispinsson, vice vd i Pon Mining, är glad över LKABs beställning.– Att LKAB påbörjade sina projekt har kompenserat för bortfallet från Northland för Pon Mining med råge. LKAB har redan köpt alla de maskiner de behöver för de nya dagbrotten Mertainen och Leväniemi i Svappavaara, säger han.Vad kommer att hända med utrustningen i Northland?– Konkursförvaltaren strävar idag efter att sälja hela verksamheten intakt. Det betyder att han inte säljer ut maskinerna en efter en, utan han vill sälja hela gruvprojektet intakt.Pon Mining har nyligen byggt en serviceanläggning för gruvmaskiner i Boden till en kostnad på 100 miljoner kronor.Där ska LKABs och Bolidens samt Northern Irons i Norge Cat-maskiner servas.Anläggningen har ett fyrtiotal anställda plus 130 personer utplacerade på de olika gruvorna i Nordkalotten.Bortfallet av Northland har inte ändrat Pon Minings planer.– Pon-Cat och Pon Mining har ingen finansiell koppling till maskinerna. Det är Cat Finance i Zürich och Swebank som har leasat ut utrustningen, berättar Krispinsson.Men det finns många andra som förlorat på Northlands krasch. De totala skulderna ligger på knappt åtta miljarder. Den finska tillverkaren av anrikningsverket, Metso, har fordringar på 944 miljoner.Peab har skrivit av 294 miljoner kronor sedan deras dotterbolag Cliffton Mining förlorat lastbilstransporterna från Pajala till omlastningen till järnväg.Scania-ekipagen är klassade för 90-ton och har körts på dispens. Vad som händer med dessa speciallastbilar har ATL inte kunnat utröna.Därtill finns ytterligare 200 fordringsägare.343 anställda miste sin utkomst plus en mycket stor mängd aktieägare som satsat friskt när bolaget var på uppgång.Northland förvaltas nu av advokatbyrån Kaiding.Advokat Lars Håkan Lindberg är ansvarig för att egendomen inte försämras och värdet minskar. Om det inte går att sälja gruvbolaget i sin helhet kan maskinerna komma ut på marknaden separat.– Men det kommer att dröja länge innan vi kommer dit, säger han.