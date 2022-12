Maskinfiffel gav miljoner

Mannen var enligt Malmö tingsrätt hjärnan bakom ett komplicerat bolagsupplägg.



I en härva av mellanhänder och så kallade missing trader-bolag ska Malmöbon ha kammat hem stora vinster på olaglig väg, skriver Sydsvenskan.



Via skenbolag köpte mannen in stora entreprenadmaskiner momsfritt. Sedan sålde han vidare maskinerna, med moms, via en 74-årig mans företag till en slutkund.

Men ingen moms har deklarerats mellan 60-åringen och 74-åringen, enligt tidningen.Tingsrätten anser att de har agerat i samråd och gjort vinster på flera miljoner. Exakt hur de har delat bytet mellan sig är oklart.Den 74-årige kumpanen döms till ett och ett halvt års fängelse för delaktighet i härvan.