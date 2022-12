Maskinen som stoppar brott

Den bepansrade, specialutrustade bandlastaren är tänkt att användas mot beväpnade skurkar som barrikaderat sig i byggnader.

Gafflar och bräcka

Den kallas The Rook, Schacktornet och är i grunden en banddriven Caterpillar kompaktlastare, som modifierats av återförsäljaren Ring Power i Florida, skriver Ny Teknik.Manöverhytten har bepansrats och skopan ersatts av en skottsäker korg, som kan hissas upp med lastarmarna för att få polisen ska få insyn eller kunna skjuta genom fönster på andra våningen.Korgen kan även bytas ut mot en gripskopa för att forcera väggar, en hydraulisk murbräcka för att slå in dörrar eller skicka in gasbomber eller kameror i byggnaden.Den sex ton tunga bjässen kan även utrustas med lyftgafflar för att skyffla undan bilar som står i vägen.