Markvärdering blir fall för HD

Historien tar sin början 2007 när markägaren skulle sälja en fastighet. I fastigheten ingår andelar i besparingsskog, populära för jakt, och är knuten till en jakträtt.



Men länsstyrelsen sa nej när köparen ansökte om förvärvstillstånd. Tanken med förvärvstillstånd är att gynna landsbygden, och ska man inte bo eller verka på orten kan ansökan om förvärvstillstånd avslås.



När förvärvstillståndet avslogs begärde markägaren att staten i stället skulle lösa in fastigheten till samma köpesumma. Enligt Jordförvärvslagen (JFL) ska staten lösa in egendom till priset som har avtalats om säljaren begär det. Undantaget är om staten anser att priset överstiger egendomens värde.

Det var just det länsstyrelsen hänvisade till och vägrade att lösa in fastigheten.



Länsstyrelsen menar även att jakträttens värde ska bedömas utifrån den begränsade marknaden som den ingår i. I den bemärkelse att kommunen är hårt reglerad när det gäller nyetablering.



Markägaren menar i sin tur att den knutna jakträtten är helt avgörande för prissättningen och att det satta priset är rimligt och enligt marknadsvärdet.



Länsstyrelsen har tidigare beviljat förvärvstillstånd för en fastighet där det var uppenbart att köpesumman avsåg jakträtten. Men eftersom länsstyrelsen då inte ansåg att egendom var av intresse ur rationaliseringssynpunkt beviljades det.



Både fastighetsdomstolen och hovrätten har nu bedömt att köpesumman överstiger egendomens värde, och att staten därmed inte har någon skyldighet att lösa in fastigheten.



Det blir nu upp till Högsta Domstolen att ta ett avgörande beslut i ärendet.