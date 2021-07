Markpriserna upp trots dåliga tider

Trots att 2009 resultatmässigt var ett av de sämsta åren för svenskt lantbruk på flera decennier fortsätter priserna på åkermark att stiga. Det skriver LRF Konsult i sin nya rapport om Fastighetsmarknaden. Bedömningen är en fortsatt prisuppgång på skogs- och lantbruksfastigheter på mellan 3 och 5 procent under hösten.



Den främsta förklaringen till att priserna på åkermark går upp är att storleksrationaliseringen fortsätter. De lantbrukare som blir kvar i branschen expanderar sin verksamhet och köper till mark i anslutning till den egna. Närmare 70 procent av alla förvärv är någon form av tillköp.



Ytterligare en orsak till prisuppgången är att räntan fortfarande ligger på en mycket låg nivå kombinerat med att den djupa lågkonjunkturen 2008-2009 delvis har lättat.



Den stora prisuppgången på skogsfastigheter under 2010 beror i första hand på den kraftiga prisökningen på virkesmarknaden. Priset har framför allt gått upp i de områden som drabbades hårdast av stormarna Per och Gudrun och där det råder brist på råvara.

Även utbudet av jord- och skogsfastigheter slår hela tiden nya rekord.



Prisutvecklingen har gått upp under hela 2000-talet och uppgången väntas fortsätta på kort sikt. På längre sikt kan det däremot finnas faktorer som medför en sämre prisutveckling. Bland annat kan en omfattande storleksrationalisering göra att gårdarna blir så stora att de kan bli svåra att sälja eller att överlåta. Malin Eborn