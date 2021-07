Marknadstvivel på sänkta tullar

- Väldigt lite tyder på att det blir till den låga nivån två euro, som man kunnat läsa om i pressen. Snarare tror marknaden på sju-åtta euro för barrmassaved och timmer. Möjligen hamnar lövmassaveden på två euro, resonerar han på Skogssällskapets hemsida.

Det mesta av det ryska virket blir i så fall fortsatt dyrt, vilket kan gynna de svenska skogsägarna eftersom de svenska virkespriserna kan tvingas hålla uppe.



Magnus Juntikka siar om en trävarumarknad som blir svagare under vintern för att ta fart under våren. Den hårda vintern kan också bidra till en god virkesmarknad för skogsägarna.

- Det verkar ju bli en vargavinter igen. Och när sågverken flaggar för minskad produktion, minskar också flödet av flis till värmeverken, enligt Magnus Juntikka.



Massavedspriserna har höjts och Magnus Juntikka tror att det kan bli fler höjningar.

- Det finns alltså både starka krafter och motkrafter i virkesmarknaden just nu. Men ännu är virkespriserna riktigt bra.



ATL.nu