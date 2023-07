Det jag fastnade för i den var att de på global basis ser konsumtionen av fågel öka med 15 procent, griskött med 11 procent och fårkött med 10 procent till år 2032. Om 9 år kommer 41 procent av allt kött som äts i världen att vara fågel, skriver de.

De skriver att trenden i EU att äta mer kyckling och mindre gris- och nötkött håller i sig, men de skriver också att griskött trots allt behåller sin förstaplats i Europa.

Därefter skriver de ”I flera europeiska länder kommer produktionen av griskött att minska under perioden [2023-2032]. Detta beror på kostnadspress via foder, energi, sjukdomsutbrott och nuvarande och framtida miljöregler och djurskyddsstandarder som är del av EU-kommissionens Farm to Fork-strategi (som exempelvis ”End the Cage Age”)”.

Pessimism och orimliga antaganden

Det som slår mig när jag läser prognosen, är vilka orimliga antaganden om priser som ligger bakom. Det finns ett tänk att produktion och konsumtion inte främst påverkas av priser. I rapporten är politik den avgörande faktorn.

Det blir lite som den så kallade ”World 3”-modell som paret Meadows använde för att skriva sin revolutionerande bok ”Limits to Growth” år 1972. Enligt den skulle alla jordens råvaror vara slut några få år in på 80-talet. Det som också fick mig att tänka på den gamla boken, var det påfallande pessimistiska och planekonomiska anslaget i OECD-FAO:s skrift.

Många sådana här långtidsprognoser är extrapoleringar av trender som existerar just när de skrivs. De som skrev ”Limits to Growth” på 70-talet måste rimligen ha sett ganska mörkt på framtiden. Den som skriver nu har säkert motiv att tro att nötkött ska få stryka på foten eftersom det faktiskt gör det just nu i stora delar av världen. Nötkött är nämligen väldigt, väldigt dyrt i en historisk jämförelse.

I diagrammet har jag indexerat prisutvecklingen för terminer på Live Cattle och vete till 100 i januari 1970.