Marknaden för lamm omättlig till påsk

Påsken är den i särklass största försäljningsveckan för lamm men inte mer än drygt 25 procent är av det lammkött som säljs till påsk är svenskproducerat. Fick konsumenten bestämma skulle siffran vara högre.

Betydligt mer

Växer stadigt

Passar till grillen

– Vi har slaktat betydligt mer än under en normalvecka. Det är inte riktigt en fördubbling men näst intill. Påsken är en tid som är omättlig och många konsumenter kan nog ändå få svårt att hitta svenskt lamm i butik, säger Elisabeth Svensson, affärsområdeschef för HK Scan Sverige.Prisnoteringen för medellamm plus kontraktstillägg ligger strax under 54 kronor kilot hos HK Scan. Det är drygt en krona högre än i fjol vid samma tid. Samtidigt går skinnmarknaden svagt just nu vilket bromsar prisutvecklingen.Intresset för lamm har växt stadigt och även om produktionen har ökat har den inte hängt med efterfrågan. I år täcker svensk lammproduktion cirka 35 procent av den inhemska efterfrågan.– Den svenska produktionen har inte växt på samma sätt som konsumtionen. Därför är den största andelen av det lammkött vi säljer importerat från en producent på Nya Zeeland, säger Hans Bax, affärsområdeschef Kött och Chark på Axfood Sverige.Efterfrågan ökar totalt sett och HK Scan bedömer att den årliga ökningstakten ligger på 5-10 procent. Länge låg konsumtionen på cirka ett halvkilo per person och år.Nu är vi uppe på nästan två kilo lammkött per person och år.Enligt Elisabeth Svensson pågår en diskussion med producenterna för att försöka få fram mer lammkött när efterfrågan är som störst och priset som högst.– Det finns ett ökat intresse för att få djuren att lamma på hösten. Sedan går lammen på stall, utfodras med grovfoder och kraftfoder och blir färdiga till första kvartalet och påsken, när marknaden är som störst, säger hon.HK Scan satsar också på att marknadsföra lammkött till grillsäsongen och har tagit fram nya produkter av framsidan på lammet.– Den är redan slow cooked och färdigkryddad. Bara att lägga på grillen för att värma upp och få en fin grillyta, säger hon.