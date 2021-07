Markägarna vinnare på modern vindkraft

Landets 3 976 vindkraftverk producerade förra året 14 procent av all använd el i Sverige eller 20 terrawattimmar, TWh. Andelen kommer att öka. Enligt den energiöverenskommelse som slöts 2016 ska all el i Sverige komma från förnybar produktion 2040. Då behövs det 90 TWh, vilket blir ungefär hälften av all el.