Markägare stoppade kraftnätsbygge

– Det är min rätt och skyldighet att kämpa så länge jag orkar, säger Per Källner på Nobynäs gård i Aneby till SVT:s Smålandsnytt.

Ger inte upp

Rädd för gift

Svenska Kraftnät skulle på torsdagen påbörja avverkningen inför bygget av sju kraftledningsstolpar till Sydvästlänken.Men Per Källner satte sig på tvären - och efter en timmes diskussion valde kraftbyggarna att packa ihop sina pinaler och åka hem.Jan Halvarsson, projektledare på Svenska Kraftnät, säger att det var ett medvetet val när personalen hindrades i sitt arbete.Han framhåller dock att företaget inte har gett upp sina planer och att man överväger att ta hjälp av kronofogden.– Vi har rättigheterna klara att bygga på den här marken, säger han till Smålandsnytt.Per Källner har hela tiden motsatt sig kraftledningsbygget. Sedan Svenska Kraftnät efter ett domstolsutslag fått tillstånd att bygga har Per Källner accepterat att de gör det.Han motsätter sig dock att de gräver ner kreosotimpregnerat underlag till stolparna, eftersom han befarar att det ska förgifta marken och grundvattnet.– Det tror att de kan köra över oss och förgifta och förstöra våra marker, säger Per Källner till Smålandsnytt.