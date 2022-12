Markaffär gav plus för SLU

Markförsäljningen i Uppsala uppbringade 98 miljoner kronor till SLU. Men i övrigt vittnar SLU:s resultat om att verksamheten anpassats till det minskade statsanslaget sedan 2012.

För andra året i rad redovisas ett nollresultat i grundutbildningen. Det har bland annat föregåtts av ett kraftigt minskat utbud av fristående kurser och en minskning av utbildningsvolymen.Personalvolymen har minskat med fem procent under åren 2012-2014. Under 2013-2014 har en ett 60-tal anställningar avslutats.Utöver detta har också den externa forskningsfinansieringen ökat under 2014. Framför allt tillkom pengar från vetenskapliga råd och stiftelser som Formas och Vetenskapsrådet.