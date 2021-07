Maria Winberg tog chansen och lyckades

Hagen bakom stostallet är full av vinterlurviga meriter. Maria Winberg pekar ut den vackra Mahrdorf Melody, som blivit best in show på riksutställning, hennes dotter Mozzarella MW, som vunnit treårschampionatet i hoppning och Dunja, vars son Wacos Rache MW fått toppoängen 10-10 i hoppning i treårstestet. Det är bäst någonsin i Sverige.



Uppräkningen av släktskap och utmärkelser fortsätter för dussinet hästar i hagen på Stuteri MW norr om Varberg i Halland. Hemligheten bakom de snabba framgångarna är en start med bra avelsmaterial.

- Jag hoppade på tåget halvvägs, då kan man komma hyfsat långt på tio år.



Att spara tid går som en röd tråd genom Maria Winbergs företagande. Hennes första halvblodsföl föddes 1995. Stoet var lånat och redan meriterat.



När dottern Sofie var sju år och intresset för ridning fanns importerade Maria Winberg välstammade ridponnyer från Tyskland. Först hingstföl och unghingstar, kort därefter ston, eftersom bristen var större på bra ston.



Tanken var att de skulle säljas, för att förstärka aveln i Sverige och skapa ett större utbud av passande sportponnyer. Intresset var svagt just då, så hon behöll dem och började föda upp ridponny också.

- Du får aldrig tag på rätt djur när du letar. Det är när du inte letar som möjligheten dyker upp att köpa ett riktigt bra avelsdjur, och då ska du ta den.



På somrarna anordnar Maria Winberg ridläger. Hon brukar låta ridlägerdeltagarna räkna på hur lång tid det skulle ta att få fram en riktigt bra häst genom att börja med ett mediokert sto och hela tiden betäcka avkommorna av stokön med topphingstar. Ungefär 60 år och ruskigt mycket pengar, blir svaret.



Därför pratar sig Maria Winberg varm för att stoägare bör avstå från att låta betäcka sin favorit bara för att hon är trevlig och söt. Hennes tanke är att de bästa hästarna ska gå till avel, de näst bästa till sporten.



Maria Winberg säljer sina ridponnyföl för 35?000-60?000 kronor och en inriden treåring för mellan 50?000 och 100?000 kronor. En färdig tävlingsponny kan kosta en förmögenhet på marknaden.



De ponnymammor som ridit själva och inte är för stora skulle kunna spara pengar genom att sköta grundträningen själva och dessutom ha roligt på vägen, tycker Maria Winberg.

- Har du ett barn som är sju år, köp ett föl som du utbildar själv. Då får barnet en bra ponny att tävla på i tonåren, utan att den kostat så mycket.Tina Andersson