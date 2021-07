Många vill slakta när Scan slutar

I ett huj har Scan beslutat att lägga ner all nötslakt i Skara och flytta till Linköping. Dessutom mer än halveras grisslakten i Skara från 13?000 grisar i veckan till 6?000. För Scans konkurrenter är det goda nyheter:

- Väldigt många fler bönder än normalt har hört av sig, men också anställda på Scan som ringer och mejlar och söker jobb hos oss. Vi behöver 20-25 nya frampå vårvintern så det är bra för oss och skönt för dem som vi kan erbjuda jobb, säger Cato Gustafsson, vd för Skövde slakteri.



Per Olof Dahlberg, vd för Dahlbergs slakteri i Brålanda i Dalsland har också fått långt fler samtal från bönder än normalt:

- Reaktionen kom direkt. Många, många har hört av sig. Många är tagna på sängen och mer eller mindre chockade.



Upplevelsen på Dalsjöfors skiljer sig inte från de andra slakterierna:

- Vi har haft en stor ökning av samtal den här veckan.

Det ringer från Skaraslakteriets hela upptagningsområde, säger Dalsjöfors vd Peter Johansson.



Skövde, Dahlbergs och Dalsjöfors närmar sig taket i slakten vad gäller miljötillstånd. Samtliga tre slakterier kan dock tänka sig att utöka tillstånden för att kunna slakta fler djur.

Dalsjöfors har kommit längst i planeringen.

- Vi har diskuterat med kommunen och länsstyrelsen som bekräftar att man kan ta emot utsläppen från större volymer. Vi har också haft möte med närboende. Så vi räknar med att få tillstånd för 45 000 ton nästa år, i dag har vi tillstånd för 30 000 ton, säger Peter Johansson.



Dahlbergs slakteri hade inga utbyggnadsplaner innan Scans besked kom. Nu är läget ett annat.

- Vi har inte smält det här ännu, men det kan bli aktuellt att prata med kommunen om utökat tillstånd, säger Per Olof Dahlberg.



Cato Gustafsson menar också att det är svårt att

säga vad Scans kraftiga neddragningar i Skara får för följder.

- Alla möjliga vägar och möjligheter öppnar sig nu. Men om vi ska slakta mer så måste vi få våra kunder med oss och det jobbar vi på. Jan Olsson