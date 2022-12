Många vill ha Arlas mjölkkrona

Men det är bara två dagar kvar, i morgon är sista dag för de 3 100 Arlabönderna i Sverige att ansöka för att kunna ta del av alla sex utbetalningarna. Det är endast Arlabönder som måste skicka in sin avräkning till LRF Konsult. Övriga mejerier sköter det automatiskt med sina mjölkleverantörer.

Under de kommande veckorna ska alla avräkningar sammanställas. Den 10 november går LRF Konsult ut med hur stor betalningen är per kilo levererad mjölk för utbetalningen i november.- Vi kommer inte att få in ansökningar från alla Arlabönder. Det finns de som väljer att stå utanför, säger Åsa Andersson, LRF Konsult, Jönköping.