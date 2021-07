Många vill bli djurskötare

Det gör utbildningen i Skara till lantbruksuniveristetets populäraste utbildning. På andra plats kommer veterinärutbildningen i Uppsala som har 1 172 sökande.

Djurutbildningarna domineras helt av kvinnor. Endast en man har kommit in på djurskötarutbildningen och på veterinärutbildningen är 90 av 100 antagna kvinnor.



Även kandidatprogrammet etologi och djurskydd och landskapsarkitektutbildningarna lockar många fler sökande än det finns platser.



Andra SLU-utbildningar finns det fortfarande en chans att komma in på. I ett pressmeddelande försöker Per Edenhamn på SLU locka till livsmedelsutbildningarna som enligt honom ger mycket goda chanser till jobb. ATL.nu