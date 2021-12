Många vägar till lönsamhet i skogen

Hej Gunilla,

Dagligen har jag kontakt med virkesköpare och inspektorer som vittnar om just att det finns en stor efterfrågan på sådan avverkningsposter som går att köra under den blöta perioden på hösten samt under tjällossningen. Vi har även sett att prisbilden på dessa poster utmärker sig och att tilläggen kan vara betydligt högre.

En avdelning som kan avverkas under dessa perioder kännetecknas ofta av att det är bergbundet, väldränerat, en grusig jordmån och en viss lutning. Vattnet rinner bort och marken förblir då relativ torr. För att måla upp en bild på hur skogen kan se ut så tänk dig en klassisk tallskog med kanske en del berg i dagen.

Dessa förutsättningar är inget som vi skogsägaren direkt kan skapa utan det beror helt och hållet på hur skogsfastigheten är beskaffad. Vilket är bra att undersöka om du exempelvis vill investera i skog. Att eftersträva en blandning i markförutsättningar, ger ofta stora möjligheter att utveckla fastigheten. För nästa gång är det lövskogen på den bördiga marken med sämre bärighet som det kan vara läge att sälja.